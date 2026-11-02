新交所凯利板上市公司胜年基建（Metrocon）主席林钰峰（Alvin Lim Yee Hong），因涉嫌允许本地建筑公司万年建业（LBD Engineering）在未持有效准证的情况下经营外籍劳工宿舍而被控，已辞去主席职务。

胜年基建星期一（11月2日）发表文告指出，林钰峰的辞职已于10月29日生效。他也是胜年基建控股股东万年建业的董事总经理。

万年建业面对一项控状，指公司在2025年7月至2026年1月期间，未持有效准证，却在双溪加株环道（Sungei Kadut Loop）58A号经营外劳宿舍。林钰峰则面对另一项控状，指他明知万年建业没有有效执照，却仍允许公司继续将有关场所用作外劳宿舍。

案件已于10月29日首次过堂，林钰峰和万年建业均由律师代表出庭。案件定于12月17日再次过堂。

根据胜年基建披露的事件经过，人力部是在今年1月6日检查位于双溪加株的外劳宿舍，并于隔天通过电邮通知万年建业，公司在未持有《外籍雇员宿舍法令》（Foreign Employee Dormitories Act）规定的准证情况下，经营宿舍。

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人力部随后指示万年建业在1月9日前迁走所有住宿者。当局也在8月5日，要求林钰峰接受问话。林钰峰接受调查后获准保释。

胜年基建前身为陷入财务困境的马来西亚房地产发展商惠胜置地（Hatten Land）。公司近期通过一项总值2800万元的反向收购交易，在凯利板上市。

根据反向收购交易条款，收购代价原定通过向万年建业发行约1亿零770万股新股支付，每股发行价为0.26元，总值约2800万元。万年建业随后进一步增持Metrocon股份，目前持有约64%的股权，成为控股股东。