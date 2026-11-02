由于新订单、工厂产出、就业人数的增速有所放缓，今年10月新加坡制造业的扩张速度应声减缓。这是今年3月以来，制造业扩张速度首次放缓。

但经济师认为，人工智能（AI）领域的资本支出仍然坚挺，可为新加坡制造业带来支撑。此外，我国的产业布局不限于晶片领域，即便AI投资热潮降温，制造业所受冲击也应当可控。

新加坡采购与物流管理学院（SIPMM）星期一（11月2日）发布报告指出，我国10月制造业采购经理指数（PMI）比9月下滑0.3，报51.4。尽管如此，我国已连续第15个月处于扩张态势。

指数高于50的荣枯线，反映制造业处于扩张状态，低于50则表示陷入萎缩。

扩张速度放缓，主要因新订单、工厂产出、投入品库存、就业人数增长的速度放慢。同时，进口和未完成订单的增速也同样减缓。

此外，制成品库存的收缩速度有所放缓，而供应商交货指数的收缩速度也大幅减缓，反映交货延迟情况得到缓解。

未来商业指数继续处于扩张区间，但速度有所放慢。这表明，尽管企业面临成本压力和供应链不确定性，仍对短期营商环境保持信心。

SIPMM执行董事傅家豪指出，10月的采购经理指数显示，制造业是在较高比较基础下逐渐降温，而非失去增长动能。强劲的出口表现、AI相关订单，以及未完成订单持续居高，都继续推动着电子业成为制造业的中流砥柱。

然而，傅家豪也说，产出增长始终落后于订单增长，投入成本上升也会为制造业带来压力。他还提及，虽然供应商交货延误情况趋缓，但若中东航运再度受到干扰，可能会让生产环节蒙上另一层阴影。

另一方面，10月电子业采购经理指数较前一个月下跌0.4，报52.5，显示行业虽持续扩张，但步伐同样有所放缓。

根据报告，电子业供应情况有所改善，供应商交货时间已缩短。电子业未来商业指数也连续第16个月处于扩张区间，反映企业继续保持乐观。

经济师：我国制造业布局多元 有助缓解AI退潮风险

华侨银行首席经济师林秀心指出，近期全球股市的波动显示，投资者对全球AI投资热潮能否持续，感到些许不安。市场也进一步思考，哪些企业能将AI投资转化为实际收益，哪些则是在盲目扩大产能。

但她认为，即使全球AI周期的增长势头放缓，对我国的冲击应当有限，因为新加坡的产业布局不仅限于半导体生产，还涵盖半导体设备、精密工程、零件、数据储存、先进制造服务等。这些领域能为新加坡经济提供一定的韧性，因供应链不同环节的投资周期略有不同。

“长远来看，在地缘政治和政策风险加剧的背景下，全球推动供应链多元化的趋势，以及数据中心和电力基础设施的建设，仍会为新加坡经济创造增长机遇。”

星展银行高级经济师蔡汉廷指出，美国主要超大规模云服务商近期公布的业绩显示，今年剩余时间的AI资本支出，仍会保持强劲，这将继续为制造业带来支撑。