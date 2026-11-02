据知情人士透露，总部位于新加坡的数据中心运营商新科电信媒体全球数据中心公司（STT GDC），正在与银行商洽一笔31亿新元（约24亿美元）的银团贷款。

数据中心是人工智能基础设施，在人工智能热潮的推动下，STT GDC这类负责构建相关基础设施的企业对债务融资的需求持续增长。

根据彭博社星期一（11月2日）的报道，上述知情人士表示，参与这次融资安排的银行包括渣打银行（Standard Chartered）、大华银行（UOB）、华侨银行（OCBC）和星展银行（DBS），它们担任全球协调行、牵头安排行及簿记行。由于涉及私密信息，这些知情人士要求匿名。

据知情人士表示，这笔贷款期限为三年，利率在新元隔夜利率（SORA）的基础上加165个基点，并附带可把贷款期延长多达两年的选择权。所筹资金将用于STT GDC的资产融资。

STT GDC、渣打银行、星展银行、KKR及大华银行的代表均拒绝置评；新电信（Singtel）和华侨银行则未回应彭博社的置评请求。

由KKR & Co.和新电信牵头的财团于9月完成了对STT GDC的收购；此前，这个财团曾达成协议，以66亿新元的价格收购STT GDC。星展银行、华侨银行和大华银行此前曾参与收购案中一笔50亿新元的与可持续发展挂钩贷款。

STT GDC的这笔贷款是人工智能热潮所引发的债务融资浪潮的一部分。这种大规模举债推高了债券收益率，也引发投资者的担忧；此外，市场对人工智能相关企业“高估值”的审视力度也在加强。

根据彭博社汇编的数据，自2025年初以来，全球人工智能热潮驱动企业大举举债，相关借贷热规模已超过6500亿美元。穆迪评级（Moody’s Ratings）预计，未来五年，全球据中心相关投资总额至少将达到3万亿美元。

根据公司官网信息，STT GDC成立于2014年，是亚洲最大的数据中心运营商之一，它的数据中心设施遍布12个国家，包括印度、韩国、日本、马来西亚，以及英国、德国和意大利。