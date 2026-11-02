两家新加坡挂牌农业公司星期一（11月2日）闭市后分别发文告说，已向国家环境局提交有关跨境烟霾事件的文件和资料，并将继续配合当局的调查。

金光农业资源（Golden Agri-Resources）指出，旗下的全资新加坡子公司金光农业国际（Golden Agri International），已向环境局提交初步答复，以及相关证明文件和资料。环境局此前根据《跨境烟霾污染法令》，向金光农业国际发出通知，要求公司提供文件。

金光农业资源说，鉴于环境局要求提供的资料范围非常广泛，公司将继续与当局接洽，以按照要求提供进一步的文件和资料。

此外，环境局也在11月1日发函通知，已委任富理诚咨询（FTI Consulting）为独立评估机构，对金光农业国际展开评估，并委任王律师事务所（WongPartnership）担任独立评估机构的法律顾问。

环境局此前已经委任文达星律师事务所（Davinder Singh Chambers），负责协调对或涉及烟霾公司的评估工作以及其他相关事务。

另一方面，布米达马农业（Bumitama Agri）也发文告说，根据环境局发出的通知，提交截至目前所整理的文件和资料。集团目前仍在收集和整理其余所需文件及资料，并将继续与环境局接洽及配合当局的工作。

金光农业资源星期一闭市报0.28元，跌1.79%；布米达马农业报1.48元，跌2.63%，公司股价自烟霾事件以来已跌去逾20%。