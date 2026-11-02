停牌中的运通网城房产信托（EC World REIT）于星期一（11月2日）闭市后披露，根据来自信托的中国法律顾问的信息，集团向中国当地更高一级法院申请重审旗下富洲电商（Fuzhou E-Commerce）被未经授权抵押给杭州富阳金融机构的上诉案判决，未能获得成功。此外，所涉或有负债保持于2亿2250万人民币（约4320万新元）。

这家新加坡交易所挂牌房地产投资信托于今年2月初透露，它对旗下富洲电商未经授权被抵押案提出的上诉，被中国杭州市中级人民法院驳回。此案中的杭州富阳金融机构，是富阳政府的两个机构：杭州富阳富投发振富股权投资合伙企业（有限合伙）和浙江富月融资租赁有限公司。

在上诉被驳回后，信托管理公司根据中国法律顾问的建议，向更高一级法院申请重审有关判决。如今根据来自中国法律顾问的信息，这个重审申请未能获得成功。

此外，集团在9月25日宣布，与涉及富阳金融机构的尚未解决的抵押及担保事项相关的或有负债（contingent liability），已从2亿6860万人民币调整至2亿2250万人民币（约4320万新元），具体金额仍可能根据实际情况作进一步调整。管理公司星期一表明，在现阶段这笔或有负债“没有调整”。

由于财务问题，运通网城房产信托自2023年8月底停牌至今。在停牌前，信托最后报0.28元。