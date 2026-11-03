百汇生命产业信托（Parkway Life REIT）今年首九个月每单位派息（DPU）同比增长13.4%，从去年同期的11.56分增至13.10分，主要受新加坡医院租金收入增加，以及法国房地产租金上调推动。

信托星期二（11月3日）发布截至9月底的2026财年第三季业务报告指出，首九个月可派发收入同样增加13.4%，从7544万元增至8554万元。



不过，信托首九个月总营收同比下跌1.9%，从1亿1733万元降至1亿1508万元；净房地产收入（NPI）则下滑2.4%，从1亿1069万元减至1亿零804万元。

管理层指出，营收下跌主要是因为日元贬值，以及日本五家养老院的租户迁出，导致租金收入减少，但新加坡医院的租金收入增长，部分抵消跌幅。

由于信托已对日本业务的净收入进行外汇对冲，日元贬值造成的营收减少，预计将由远期外汇合约结算时实现的汇兑收益弥补。

位于新加坡的医院仍是信托收入增长的主要动力。根据今年起生效的年度租金调整机制，旗下三家新加坡医院的最低年租金，将从2025财年的7970万元提高24.3%至9910万元。

此外，鹰阁医院（Gleneagles Hospital）和百汇东岸医院（Parkway East Hospital）的经营表现超出预期，带动今年上半年额外租金收入增加170万元。

不过，信托指出，这笔额外收入尚未计入首九个月的派息，相关可派发收入须待全年医院收入确定后才会敲定，并在今年下半年派发。

百汇生命产业信托星期一（2日）闭市报4.00元，起0.50%。