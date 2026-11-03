美国科技股持续遭到抛售，华尔街股指继续下滑。尽管市场对伊朗战争可能结束的乐观情绪推动国际油价大跌，但仍未能提振科技股，亚洲股市星期二（11月3日）预计将承压。

美国晶片股指数连续三个交易日累计下跌12%，纳斯达克100指数从高点回落10%，进入技术性回调区间；标普500指数则下跌0.5%。

亚洲方面，日本和韩国股指期货均预示股市将低开。澳大利亚股市则上涨。市场也将关注中国股市的表现。北京当局说，将鼓励金融机构更充分利用支持股市的政策工具，并优化相关工具的使用条件，以维护市场稳定。

新加坡三大银行股前个交易日全面挫低，海峡时报指数星期一（2日）表现落后区域股市，全天跌去1.36%或72.91点，闭市报5303.83点。

以下是星期二开市可关注的股票：

1）七家在新加坡上市的农业和种植园公司宣布，它们已经在政府规定的截止期限前上交涉及跨境烟霾调查的资料。这些公司是：金光农业资源（Golden Agri-Resources）、布米达马农业（Bumitama Agri）、印多福农业资源（Indofood Agri Resources）、丰益国际（Wilmar International）、陈顺风资源（TSH Resources）、肯卡纳农业（Kencana Agri），以及益资源（First Resources）。它们的股价星期一普遍收低。

2）百汇生命产业信托（Parkway Life REIT）开市前发布截至9月底的2026财年第三季业务报告。信托今年首九个月每单位派息（DPU）同比增长13.4%，从去年同期的11.56分增至13.10分，主要受新加坡医院租金收入增加，以及法国房地产租金上调推动。

信托星期一闭市报4.00元，起0.50%。

3）发展商都汇置地（Capital World）开市前宣布要求暂停股票交易，因为之后将要作出宣布。公司股价最后报0.1分。

4）针对创值科技（Addvalue Technologies）计划把星间数据中继系统（Inter-Satellite Data Relay System，简称IDRS）业务分拆到美国上市的进展，公司星期一闭市后发声明说，已向美国证券交易委员会（SEC）提交首次公开售股（IPO）注册声明草案，供当局进行非公开审查。

创值科技星期一收于0.11元，未变动。

5）岸外工程业者明光集团（Beng Kuang Marine）星期一闭市后发布截至9月底的业务报告。公司第三季净利同比飙升174.6%至424万元，营收同比增加10.1%至2860万元。明光集团星期一持平于0.33元。

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