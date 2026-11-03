电召车及送餐平台Grab第三季营收同比增长27%至11亿美元（约14亿新元），经调整后的息税折旧摊销前盈利（EBITDA）则大增74%至2亿3700万美元，超出市场预期。集团因此上调全年营收和盈利预测。

Grab星期二（11月3日）公布截至9月底的第三季业绩时指出，预计全年营收将达到41亿5000万美元至42亿美元，高于8月预测的最高41亿5000万美元。集团也把全年净利的预测上限，从此前的7亿4000万美元提高至8亿美元。

Grab的净利高于分析师平均预测的1亿9420万美元。营收则大致符合市场预期。

集团第三季新增约300万名月度用户，使截至9月底的月度用户总数达到5700万人，显示集团在激烈竞争下，仍能受惠于东南亚电召车和送餐服务需求增长。

不过，Grab仍面对多项挑战，包括区域燃油价格上涨、监管趋严，以及竞争对手持续争夺市场份额。在印度尼西亚，当局已下调平台向电单车载客服务收取的最高佣金，并考虑在年底前针对送餐服务实施更多监管措施。

同时，Grab也面对印尼GoTo集团，以及越南Green & Smart Mobility等竞争对手的压力。由于Uber已经计划收购Delivery Hero，这可能为旗下Uber Eats重返东南亚市场铺路。谷歌母公司Alphabet旗下的Waymo也计划在2028年于新加坡推出无人驾驶德士服务。

截至发稿时间，Grab在盘后交易报3.00美元，起4.92%。公司今年以来股价已下跌超过40%，市值缩水至约110亿美元。

为了推动核心业务以外的增长，Grab近年来积极展开收购。今年9月，集团同意以14亿9000万美元收购先买后付平台Atome Financial的多数股权，此前也以4亿2500万美元收购美国金融科技公司Stash Financial。

不过，并非所有收购计划都顺利推进。台湾公平交易委员会上个月以反垄断为由，否决Grab以约6亿美元收购Foodpanda台湾送餐业务的交易。