随着人工智能（AI）逐步应用在实体系统，相关技术的安全性和可靠性日益受到关注。新加坡企业发展局与国际标准组织联合发布白皮书，指具身智能（Embodied AI）在数据治理、工作场所安全等五大领域仍存在标准化缺口，有必要制定统一标准，推动技术更广泛应用。

企发局星期二（11月3日）宣布，通过新加坡标准理事会（Singapore Standards Council）与标准化组织ASTM国际（ASTM International），联合发布题为《未来具身智能标准发展路径》（A Pathway for Future Embodied AI Standards Development）的白皮书。

具身智能是指将AI整合至机器人、自动驾驶车辆及智能机器等实体系统，让这些系统能够在不断变化的现实环境中执行任务。这项技术有潜力自动化复杂的实体工作、提高生产力，并创造新服务，有助于应对劳动力长期短缺和人口老龄化等挑战。

这份白皮书也获新加坡科技研究局（A*STAR）及全国机器人计划（National Robotics Programme）的合作支持。

白皮书为行业提出以下五个须发展的要点：

1）业界须加强数据治理和隐私合规标准，确保不同系统之间能互通，并建立一致的数据管理要求。

2）行业须借鉴企业AI系统的安全及可靠性经验，制定统一的测试、性能评估和监测标准。

3）须进行工作场所安全与风险管理，包括保障使用者的人身安全，以及降低过度依赖AI系统或用户界面设计不佳所带来的风险。

4）须保持系统互通性及中间件（middleware）标准，确保不同AI代理、软件服务及基础设施之间能够有效协调和稳定运作。

5）须建立品质认证与采购标准，帮助企业判断具身智能系统是否符合预定用途，并建立对系统素质及决策能力的信任。

这份白皮书源自企发局去年7月举办的研讨会，当时汇集超过140名来自企业、监管机构、科研及学术界的代表，共同探讨具身智能的实际需求及普及障碍。

ASTM国际总裁基雷塔（Andy Kireta）指出，标准是将具有潜力的新技术转化为值得信赖技术的关键，具身智能也不例外。通过及早汇集产业界、科研机构和政府的专业知识，可以确保相关标准在技术大规模应用前做好准备。“这份白皮书，正是有关工作的起点。”

企发局标准与认证总署长（品质评定与标准和认证管理）蔡秀菊指出，随着具身智能从概念走向实际应用，标准能够引导技术发展，并建立广泛采用所需的信任。“技术本身并不足以决定具身智能能否成功，业界还需要在安全、可靠性和系统互通性方面建立共同规范。”

ASTM国际和企发局接下来将把这些标准化缺口，提交各自的技术委员会及全球会员网络，涵盖机器人、自主系统和AI等领域，以确定未来制定标准的优先事项。

两家机构也欢迎有兴趣的企业和组织参与相关工作。