业务横跨新加坡、美国与台湾的生物科技投资公司恩思基（NeoSci Ventures），旗下首支机构投资者风投基金已完成首轮募资，筹得7000万元。

恩思基星期二（11月3日）发文告指出，上述基金在全球范围进行投资，充分利用在美国、亚洲建立的人脉网络寻找机会。随着制药业日益转向亚洲寻找创新药物项目，团队会从中发掘具有潜力的治疗药物。

文告续指，基金将瞄准生物学、人工智能（AI）、数据及科学工具交汇领域的突破性技术。这些技术正改变人们理解疾病及开发药物的方式。

“我们的目标，是及早发现最具潜力的机遇，汇集合适的团队与资源，并将有前景的科学发现转化为实际产品，惠及全球各地的患者。”

除了提供资金，恩思基也会积极参与企业的创建过程，透过发掘具有潜力的科研成果等，为企业提供实际支持。企业成立初期，恩思基团队成员往往会担任创办人、董事会成员或高管职务，而随着企业逐渐成熟，团队的参与方式也会随之调整。

基金的有限合伙人包括新加坡经济发展局投资公司（EDBI）、台湾国家发展基金等。

恩思基提及，上述募资活动，是在风投长期低迷的背景下完成的。

据美国风险投资协会（National Venture Capital Association）的资料，去年完成首轮募资的首次成立风投基金数量，较2021年萎缩接近80%；经济合作与发展组织的资料也显示，亚洲占全球私募股权及风投的比重，已降至2010年以来的最低水平。

恩思基合伙人张质媺说，尽管投资者愈发审慎，但生物科技领域仍蕴藏着巨大机遇。“科学技术正在迅速进步，业界对创新的需求也持续增长。我们相信，对于不光提供资金的投资者而言，这是一个极具吸引力的投资环境。”