理财网站MoneySmart部分内部资讯科技系统遭第三方入侵，相关系统存储客户在平台比较、申请金融产品时提供的个人资料。

MoneySmart创办人兼首席执行官维诺（Vinod Nair）星期二（11月3日）发表声明指出，平台在发现上述事件后，已立即采取行动，切断未经授权的访问，并确保系统安全。同时，平台也聘请独立的网络安全及数码取证专家，展开进一步的调查。

平台说，目前已确认部分用户的个人资料已被复制。维诺写道：“对于此次事件的发生，我深感抱歉。保护您的个人资料是我们的责任，而妥善处理此次事件是我们的首要任务。”

同时平台指出，已通知相关监管机构，包括个人资料保护委员会、新加坡金融管理局等。平台也已加强各个系统的访问及监控措施、成立专责团队为受影响用户提供协助。

上述声明未透露共有多少名用户受影响。

平台也列出部分可能会受到影响的资料，包括用户提交的奖励申领资料、在MoneySmart的个人档案、透过平台购买的旅游保险信息等。

平台建议用户采取几项预防措施，包括检查银行卡账单，并及时向银行报告自己未曾授权的交易；谨慎处理要求确认个人资料的通知；警惕意料之外的电话、电邮及信息；勿透露密码、一次性密码（OTP）或验证码。

MoneySmart提供的理财服务包括金融产品比较、金融产品申请、保险咨询等。