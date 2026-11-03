新加坡电力、能源和基建相关股票星期二（11月3日）走低。早前，印度尼西亚方面称，由于得满足当地的国内需求，印尼近期内都无法出口电力到我国。

截至星期二下午3时30分，吉宝（Keppel）报9.81元，跌2.39%；胜科工业（Sembcorp Industries）跌0.52%，报5.79元；吉宝基础设施信托（Keppel Infrastructure Trust）报0.48元，跌1.03%。

印尼下游产业与能源转型统筹部长巴赫里尔（Bahlil Lahadalia）说，除非出价合适，否则印尼不会向新加坡出口电力。“只要跟着我们的价格，出口就有可能。但如果价格不合适，我们会以国内需求为先。我们首先得满足国内需求。”

新加坡早前已经计划通过海底电缆从印尼进口清洁能源。其中，吉宝计划通过电缆将印尼廖内群岛（Riau Islands）的太阳能输送至万里旺热电厂（Merlimau Cogen Plant）。

吉宝是在2024年获得能源市场管理局颁发准证，从印尼进口300兆瓦（MW）的太阳能电力。它是获进口许可的五家企业之一。

新加坡与印尼之间的外交关系近期因为烟霾问题和天然气出口出现连串风波。巴赫里尔早前也指控我国将从印尼进口的部分液化天然气（LNG）转售给其他国家。

能源贸工部随后反驳这一说法。发言人回应《联合早报》询问时说，新加坡是国际贸易枢纽，液化天然气经我国转运他国；新加坡从印尼进口的管道天然气仅供国内使用，不供出口。