贤能集团（LHN）积极推动乐龄居住服务，并计划在未来五年内开设至少两所独立的乐龄公寓。

据《商业时报》报道，集团正积极寻求房地产收购机会，并考虑通过总租约方式租赁住宅楼，以进一步拓展新品牌Jubiliv。

贤能集团董事总经理兼执行董事林美珠接受《商业时报》访问时说，集团正在为首个此类设施寻找合适的地点。新项目将提供100间以上的客房，但具体规模还未确定。

她还说，贤能已参与相关房地产的竞标，目前正等待招标结果。集团考虑的是总楼面面积至少达5万平方英尺的房地产。

“如果我们能顺利锁定独立设施的地点，可以在大约12个月至18个月内全面推出这项业务。”

在这之前，如果市场需求和入住率足够强劲，贤能可能会考虑在旗下其他Coliwoo共享住宿房地产中提供Jubiliv服务。

集团10月宣布在文礼的Coliwoo房地产率先推出乐龄居住服务，以评估最适合年长者的房型配置以及所需的配套服务。这个试点先设立五个住宿单位，为年长者提供照护和药物管理服务。

林美珠说，Jubiliv有望成为贤能设施管理业务的主要增长动力。她预计到了2029年，规划中的独立养老项目能为设施管理业务，带来两位数的显著百分比增长。