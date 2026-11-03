从明年1月4日起，有意在新加坡交易所上市的企业，可通过统一平台提交上市申请和招股书，无须再分别向新交所监管公司和金融管理局提交相关文件。此外，新交所监管公司也将取消上市咨询委员会，进一步简化上市程序，提高市场运作效率。

新交所监管公司（SGX RegCo）星期二（11月3日）宣布，金管局将把主板及环球上市板的招股书审核职能委托新交所监管公司负责，相关上市规则修订将于2027年1月4日生效。

这项改革是根据证券市场检讨小组的建议推出，以简化企业上市程序。此前，企业须先向新交所监管公司申请上市资格审核，再另外向金管局提交招股书供审核。

对于这次改革的原因，新交所监管公司首席执行官陈文仁星期二在记者会上指出，市场环境和投资者情绪瞬息万变，企业的上市窗口可能在短短数周内开启或关闭。如果上市过程中必须与多个监管机构分别接洽，不仅可能增加不确定性，也可能导致企业错失上市良机。

他说：“这项改革让我们能够简化首次公开售股（IPO）程序，并为上市申请企业提供更明确的监管预期。”

在新规则下，企业将通过新交所监管公司的电子提交平台，同时提交上市申请和招股书。平台也将集中处理文件进度追踪及监管沟通，让企业只须通过一个窗口办理相关事务。

金管局仍将负责审批招股书信息披露要求的豁免申请，并继续监督新交所监管公司履行监管职责。

陈文仁说：“新交所监管公司将继续维持金管局此前在上市审核方面所确立的严格标准。”

金管局助理局长（资本市场）林端利说：“将上市审核职能整合至新交所监管公司，是一系列振兴股票市场措施的一部分。金管局一直与新交所监管公司密切合作，在公司治理、审核流程及资源配置方面做好准备，以确保上市程序既严格又高效，提升市场效率和竞争力。”

六到八星期内完成上市申请审核

新交所监管公司说，在新规则下，仍以六至八星期内完成材料齐全的上市申请审核为目标。如果申请企业及其专业顾问能及时、完整地回应监管机构提出的问题，大部分审核工作有望在六至八星期的期限内尽早完成。

公司在说明会上指出，尽管目前材料齐全的上市申请，审核时间一般也是六至八星期，但如果申请需要转交上市咨询委员会审议，所需时间可能因个案情况而不同。

针对改革是否有望推动更多企业上市，陈文仁说，监管要求和审核时间的确定性，是企业决定上市地点时的重要考虑因素。

他说，随着审核职能整合，公司预计企业能够更快进入市场，并希望这有助于吸引企业选择新加坡上市。

他也指出，新加坡投资者如今更加成熟，也能通过人工智能（AI）等科技取得更多、更高质量的信息，而股票投资也日益全球化，监管机构的理念和角色因此必须与时俱进。

他说，所有投资都存在风险，单靠监管无法消除这些风险。哪些企业应该上市、以什么价格上市，以及商业模式是否具有吸引力，都应由市场力量共同决定，而非由监管机构判断。

他说：“转向以信息披露为本的监管方式，意味着由市场力量取代监管机构对投资价值作出的判断。”

为进一步减少上市过程中的监管环节，新交所监管公司也将取消上市咨询委员会（Listings Advisory Committee）。

这个委员会成立时，新交所监管公司尚未设立，市场当时对新交所在制定上市政策和审核上市申请方面的独立性存有疑虑，因此设立委员会，引入独立市场专业人士的意见。

新交所监管公司也指出，随着公司承担更多监管职责，公司已与金管局合作，确保具备充足资源应付新增工作，同时将扩大董事会成员的遴选范围，吸纳更多具有不同专业背景的人士。