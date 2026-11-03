亚洲股市弥漫着对人工智能的悲观情绪，导致星期二（11月3日）多个股市承压，新加坡海峡时报指数早盘一度重挫1.4%，全天下跌34.54点或0.65%，收报5269.29点。

韩国股市因为外国投资者抛售总值1万5000亿韩元（约14亿新元）的股票而遭遇重挫。韩国综合股价指数（KOSPI）下跌3.59%，报5648.79点。

三星电子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）分别收跌4.15%和5.03%。

台湾加权指数同样下跌3.59%，报43307.54点；上证指数跌0.82%，报3608.1点。

香港的抗跌力良好，收涨0.57%。东京股市因为公共假日而休市一天。

盛宝金融（Saxo）新加坡销售交易员张志明说，亚洲股市受美国隔夜股拖累。美国纳斯达克100指数因为市场对人工智能的担忧而收跌，从上个月的高位下跌超过10%，并进入回调区间。

“通胀居高不下也令许多央行保持相对鹰派的立场，进一步打压风险情绪。由于美国星期二举行中期选举意味着接下来可能出现法律变动，为市场增添更多不确定因素。”

在这个背景下，新加坡三大银行股从高点回落超过10%，拖累大盘下滑。

张志明说，三家本地银行将在这个星期公布最新业绩，市场焦点将集中在净利息收益率（NIM）和财富管理费收入上。他预计，这两项指标将有所回落。

华侨银行（OCBC）收跌1.45%，报27.91元；星展集团（DBS）下跌1.16%，报70.88元；大华银行（UOB）下滑0.49%，报40.46元。

新加坡股市星期二全天全场交易量为10亿6000万股，交易总额为21亿4000万元。下跌股310只，上升股291只。

海指成份股中，跌幅最大的有新翔集团（SATS）、创业公司（Venture）和吉宝有限公司（Keppel Ltd），分别滑落3.28%、2.03%和1.99%，报3.54元、14.45元和9.85元。

上升股包括怡和控股（JMH）、丰益国际（Wilmar）和新加坡航空（SIA），分别收涨1.38%、1.36%和1.33%，报59.69美元（约76.44新元）、2.99元和6.88元。