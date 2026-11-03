尽管币安（Binance）在应对这次加密货币领域史上最大规模的黑客攻击时表现得相对从容，但它在数码资产交易市场的主导地位仍有所削弱，部分份额被竞争对手瓜分。

彭博社星期二（11月3日）报道说，根据分析公司Kaiko的数据，在上周发生涉及63亿美元（约81亿新元）的黑客攻击事件后，币安的加密货币交易份额降至至少12星期以来的最低水平，而OKX等其他交易平台则趁机扩大市场份额。

过去七天里，在市场排名前十的交易平台中，币安的现货交易量占比约为42%；而在黑客攻击发生前，这一比率约为48%，8月中旬时则约为51%。同期，Coinbase、OKX和Kraken的市场份额均有所增长。

币安遭网盗 美国FBI归咎于朝鲜黑客

10月29日发生的一起网络盗窃事件导致币安暂停提现业务。美国联邦调查局（FBI）将此次攻击归咎于朝鲜黑客，但朝鲜方面对此予以否认。区块链分析公司Elliptic指出，它分析结果“支持美国联邦调查局的判断，即此次攻击源自与朝鲜政府有关联的组织TraderTraitor”。

币安发言人指出，截至星期一，它的平台持有的资产总额为1570亿美元。这一数据基于内部估算，已将黑客攻击、后续用户提现，以及价格波动等因素纳入考量。此前，币安曾在星期天通过社交平台X指出，它的资产总额为1710亿美元。

币安的平台已于星期天恢复提现功能。据发言人透露，此后用户净提现金额达56亿美元，约占币安总资产的3.5%。

目前，黑客攻击带来的直接压力似乎正在缓解。发言人说：“到11月3日协调世界时（UTC）3:00左右，每小时的存款额开始超过提现额，这反映出用户活跃度正在回升，资金流动也已趋于正常。”

Kaiko数据显示，受现货交易量增长的推动，OKX过去七天的市场份额升至约14%（前一星期约为11%），而Coinbase的市场份额则从约9%增长至9.6%。