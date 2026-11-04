宏利美国房地产投资信托（Manulife US REIT）第三季可派发收入同比增长30.3%至600万美元（约768万新元），每单位可派发收入从去年同期的0.26美分增至0.34美分，增幅为30.8%。

信托管理公司星期三（11月4日）开市前公布2026年第三季业绩。

信托第三季总营收同比下降8.9%至2490万美元，净房地产收入则增长8.9%至1220万美元。

可派发收入增长，主要因为信托的Exchange和Michelson项目给予租户的基本租金减免减少，以及信托在脱售Figueroa项目后，确认此前向该项目一名租户收取的一次性恢复原状费用收入。

不过，利率掉期合约于今年4月到期后，利息成本上升，导致融资费用同比增加80万美元。信托在6月脱售Figueroa项目后偿还部分债务，使债务余额下降，抵消部分影响。

按同店基础计算，第三季总营收同比下降3.8%至2380万美元，净房地产收入下降7.6%至1110万美元。

今年首九个月，信托可派发收入同比下降9.3%至1770万美元，每单位可派发收入下降9.1%至1.00美分。

首九个月总营收同比下降12.4%至7680万美元，净房地产收入下降14.7%至3530万美元，主要受到脱售Figueroa、Peachtree和Plaza项目的影响。

截至9月底，信托房地产组合出租率为67.8%，低于6月底的70.4%及去年同期的68.2%，环比下滑主要因为Exchange、Michelson和Diablo项目有租户退租。

信托租约的加权平均剩余租期为4.8年，高于去年同期的4.1年。租金调升率为0.3%，去年同期则为负10.4%。

信托股价星期二（3日）闭市报0.032美元，无变动。