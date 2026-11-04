在香港上市、新加坡第二上市的新加坡精密工程公司元续科技（Metasurface Technologies），在凯利板挂牌首日开盘持平于0.54元的配售价。

截至星期三（11月4日）上午9时30分，元续科技股价维持在0.54元，交易量约45万股。

元续科技星期二（3日）发布文告说，公司以每股0.54元的价格，配售1800万股新股，筹得972万元，配售新股后市值达约9000万元。

扣除上市相关费用后，公司预计净筹得728万元，其中600万元用于业务扩张，包括购置五轴加工机床、先进机械及软件；100万元用于加强质量控制，其余28万元作为一般营运资金。

据文告，董事会也计划在截至2026年底和2027年底的财年，建议将最多税后净利润的30%用于派息。

元续科技成立于2000年，主要提供精密机械加工和焊接服务，客户涵盖半导体、航空航天及数据储存行业。

这也是公司继2024年7月在香港交易所创业板（GEM）上市后，首次在新加坡第二上市。《联合早报》此前报道，公司预计很快会申请转往主板上市。