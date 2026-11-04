志同道合的国家须减少贸易壁垒、建立互信，并在数码贸易和可持续发展等共同关注的领域深化伙伴关系。

副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇于星期三（11月4日）上午出席在安提瓜和巴布达首都圣约翰举行的共和联邦政府首脑会议开幕式，他在随后举行的执行会议上发言时提出以上看法。

他还谈到与私人领域加强联系的重要性，以推动贸易和投资流动。

会议期间，颜金勇积极展开双边外交，与多国领导人及国际组织代表会面。他在首脑会议场边与世界贸易组织总干事伊维拉会晤，两人就多边贸易体制与合作交换了意见。

副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇（左）在2026年共和联邦政府首脑会议场边与世界贸易组织总干事伊维拉会晤。（数码发展及新闻部提供）

颜金勇会晤多国领导人

此外，颜金勇的双边会晤对象还包括安提瓜和巴布达总理布朗（Gaston Browne）、文莱首相府部长兼财政与经济部第二部长刘光明（Amin Liew Abdullah）、加纳总统马哈马（John Dramani Mahama），以及肯尼亚副总统金迪基（Kithure Kindiki）。

颜金勇在星期一至星期四（11月2日至5日）率领新加坡代表团出席本届峰会。本届会议的主题是“加速推动伙伴关系与投资，共创繁荣共和联邦”，聚焦气候韧性、贸易、创新与可持续发展等议题。

外交部兼内政部第二部长沈颖也随同出访，并提前于首脑会议前出席了共和联邦小国部长级会议及外长会议，重点探讨如何为小国拓宽投资与伙伴关系，以提升应对国际复杂局势的韧性。