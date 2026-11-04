联实全球商业房地产投资信托（Lendlease Global Commercial REIT）

建议：买入

目标价：0.65元

闭市价：0.55元（ +0.92%）

我们看好联实全球商业房地产投资信托（简称LREIT）的估值吸引力。它在高质量的新加坡零售资产组合支持下，市账率（P/B）约0.8倍，派息收益率（distribution yield）约7%。

LREIT的投资组合价值42亿元，新加坡占了投资组合91%，主要的商场包括Jem、313@somerset和巴耶利峇中心购物商场（PLQ Mall），它们都得益于强大的客源覆盖范围、与地铁站直达连接，以及由生活必需品驱动的稳健消费。

展望未来，盈利应将受益于巴耶利峇中心购物商场的全年收入贡献、资产提升计划预计于今年底完成后所带来的新增租金收入，以及逐步减少利息支出。

LREIT的2027财年首季运营表现具韧性，主要由强劲的零售租金调升率（rental reversion）和融资成本改善所支持。 零售商场的入驻率也高达98.2%、办公楼的租用率也保持平稳于89.1%。（星展集团研究）

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