根据知情人士的消息，香港上市的领展房地产投资信托基金（Link REIT）正与相关方面商讨一项交易，可能向职总保险（Income Insurance）收购东福坊（Eastpoint Mall）约50%的股权。

领展在回应《联合早报》询问时不予置评，但并未否认上述消息。

东福坊毗邻四美（Simei）地铁站，是一栋拥有地下一层及地上六层的购物中心。

购物中心由星狮地产（Frasers Property）负责管理，共有150个商铺，租户包括补习辅导中心学汇乐（Mind Stretcher）、面包物语（BreadTalk）、萨莉亚（Saizeriya）以及平价超市（FairPrice）等。

东福坊净可出租面积约为20万8000平方英尺，所在地段拥有自1993年起算的99年地契租期，目前地契尚余约66年。

据了解，该邻里商场的指导估值介于4亿5000万至5亿新元之间。

东福坊由职总保险全资拥有，属于集团房地产资产组合的一部分，其资产组合还包括百汇广场（Parkway Parade）的股权。此外，职总保险也持有英康中心（Income Centre）等办公楼及工业房地产。

职总保险发言人在回复《联合早报》询问时说：“我们不对市场传言置评。”

对东福坊的潜在收购将扩大领展在新加坡邻里零售市场的布局。目前，领展拥有裕廊坊（Jurong Point），并代表职总创优企业合作社（NTUC Enterprise）旗下贸惠合作社（Mercatus Co-operative）管理宏茂桥坊（AMK Hub）。

该拟议交易正值领展持续推进资产组合资本循环之际。信托目前旨在聚焦其核心业务，即在亚太地区拥有并积极管理购物中心及停车场。

据知情人士透露，新加坡对领展而言是一个重要市场，领展将审慎考量符合这一战略方向，以及契合领展严谨资本配置原则的投资机遇。

领展的首要任务是以能为基金单位持有人创造长期价值的方式，进行资本配置。鉴于目前极具吸引力的单位估值，领展也在持续推进基金单位回购。

据了解，东福坊正是这类以社区为主的零售资产，与领展的核心优势及运营专长高度契合。