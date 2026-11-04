作为新加坡家喻户晓的连锁超市，昇菘集团（Sheng Siong）长期以来都被新加坡投资者视为“稳健收息”与“抗通胀”的防御股代表。

在2025年至2026年上半年，凭借着政府派发的社区发展理事会邻里购物券（CDC）与SG60购物券的东风，以及组屋区新门店的激进扩张，昇菘集团股价一路高歌猛进，从2025年初的1.63元，在2026上半年突破3元大关至3.2元，是股价表现最亮眼的新加坡股票之一。

然而，在过去一个月里，特别是昇菘第三季度财报出炉后，它的股价却遭遇显著的回调。目前，它已跌至2.32元至2.42元的水平，跌幅达24.7%。

与此同时，多家大型投行与券商纷纷下调昇菘目标价，有机构也将它的评级从“买入”下调至“持有”。

究竟是什么原因导致这只零售超市业的龙头过去一个月股价大跌？昇菘的基本面是否发生了根本性恶化？更重要的是，在2026年即将结束之际，股民现在应该趁低吸纳，还是保持观望？

一、四大核心导火索造成昇菘股价大跌

股票市场的剧烈下跌，很多时候是因为“现实表现”与“市场高预期”之间出现落差。

综合投行和券商的分析，昇菘过去一个月的股价回调，非单一因素所致，而是“营收放缓、成本激增、远期隐忧、估值下调”四重利空叠加共振的结果。

原因一：第三季业绩“增收不增利”

昇菘第三季净利仅微增1.8%至4460万元，净利率更是同比下滑0.4个百分点至10.1%。（档案照片）

在2026年上半年，昇菘的营收同比增长约12%，市场原本期待这种强劲势头能够延续。然而，它上星期四（10月29日）最新公布的第三季财报却泼了一盆冷水。

首先，它的第三季营收同比增长放缓至6.2%，报4亿4150万元。虽然新店贡献9.1%的增长，但被门店关闭（-2.1%）和同店销售额的微跌（-0.5%）抵消。

更令市场意外的是，尽管它的毛利同比增长8.6%至1亿4230万元，净利仅微增1.8%至4460万元，净利率更是同比下滑0.4个百分点至10.1%。

如果不包括一次性供应商回扣在内的620万元等“其他收入”，昇菘核心营业盈利表现将更疲软。

兴业银行分析师杨泽明就认为，昇菘业绩未达预期。他说：“2026年第三季度营收为4亿4200万元，同比增长6.2%，净利为4500万元，同比增长1.9%，略低于我们的预期。2026年首九个月的营收和净利，则分别达到我们全年预估的74%和70%。”

原因二：运营成本全面飙升

为什么昇菘毛利赚多了，最后落袋的净利却没涨？答案就在于它急剧膨胀的运营成本。

第三季期间，昇菘的行政开支同比大增12.1%至1800万元，销售及分销开支也同比增加11.4%至7720万元。

这主要来自多方面因素，包括员工成本增加、开设新店初期需承担的高昂一次过装修、设备安装费用、以及商户费用增加。

例如，昇菘于2026年6月正式与外卖平台foodpanda展开合作，叠加数码支付的普及，导致商户手续费显著增加。这笔费用约占销售额的0.2%。

原因三：2027年电费翻倍的风险逼近

超市拥有大量的冷链、冰柜与照明设备，是耗电大户。据辉立证券研究主管周冠龙推算，昇菘电力成本可能在2027财年续约后上升一倍。（档案照片）

引发分析师下调2027年盈利预测的最大隐患，是即将到期的电力合同。

昇菘现有的公用事业电力合同，2026年12月底到期。由于能源市场价格波动，目前市场上的续约电价几乎是昇菘现有合同电价的两倍。

据辉立证券研究主管周冠龙推算，昇菘电力成本可能在2027财年续约后上升一倍，导致集团盈利下滑一两个百分点。

他说：“随着人力和能源成本的上涨速度超过营收增长，运营杠杆等问题依然是一个挑战。”

原因四：估值高企后的下调

在此轮下跌前，昇菘的预期市盈率（Forward P/E）一度高达28倍至30倍以上，远高于其过去五年的历史平均水平。当增长放缓的迹象出现，叠加宏观层面上债券收益率上升，市场不再愿意为一只增速放缓的零售股支付高昂溢价。

大华继显分析师陈凯杰把昇菘预期本益比从之前的32倍，显著下调至24.9倍，同时把昇菘评级从“买入”下调至“持有”，目标价从3.71元下调至2.88元。

他说：“较低本益比反映整个行业的普遍疲软和估值下调，外加增长放缓以及公用事业成本可能上涨带来的盈利率下行风险。”

二、昇菘当前业务基本面扎实

昇菘集团说，公司优化生鲜食品（Fresh Mix）如蔬菜、肉类、海鲜等高毛利产品的销售结构。（档案照片）

尽管昇菘短期成本承压，分析师说，如果剥开股价下跌的负面情绪，审视昇菘首九个月整体业务情况，会发现这家零售巨头的底层资产与核心竞争力依然扎实。

首先，在通胀环境下，昇菘在第三季毛利率（Gross Profit Margin）并未下跌，而是同比提升0.7个百分点至32.2%；首九个月整体毛利率提升0.9个百分点至32.0%。

这部分归功于高毛利的生鲜食品（Fresh Mix），如蔬菜、肉类、海鲜的销售占比增加。此外，它也通过推广高性价比的自家品牌（House Brands）锁定了盈利空间。

昇菘在业绩报告中说：“我们优化高毛利产品的销售结构，并增加自有品牌产品的种类和类型。”

其次，昇菘门店网络版图持续扩大。截至今年第三季，昇菘在新加坡的门店总数已达92家，总零售面积近80万平方英尺。

最后是在资产负债表方面。截至第三季，昇菘的现金及现金等价物高达3亿8890万元，且银行借款为零。这笔庞大储备为昇菘的未来资本开支提供充足弹药。

杨泽明说，尽管昇菘业绩表现不如预期，“我们仍然看好昇菘，因为它的资产负债表稳健、现金流充沛、盈利具防御性且股息派发率较高”。

三、未来前景展望：机遇与挑战并存

昇菘正斥资5亿2000万元在双溪加株（Sungei Kadut）建综合总部配送中心，它预计2029年建成，有望提升公司运营效率和强化供应链。（昇菘集团提供构想图）

展望未来一年至三年，分析师普遍认为，昇菘正处于一个“短期阵痛过渡、中长期蓄力”的关键十字路口。

就短期而言，星展集团研究部分析师池政锋预计，政府的政策红利将消退，因为大部分邻里购物券都被国人使用完毕，它们所带来提振效应正在快速消退。

另外，备受瞩目的新柔地铁（RTS Link）预计2027年2月正式载客运营。这可能吸引更多新加坡居民，尤其是北部居民，前往马来西亚新山采购日常用品、包装食品和洗护用品。

中长期而言，昇菘开的19家新店，将在下来一两年后迈入成熟期，贡献全年的强劲销售额，届时昇菘的规模效应将逐步显现，有望消化掉电费和人工上涨的压力。

中国银河国际（CGS International）分析师坎德（Meghana Kande）认为，市场过度放大昇菘短期成本压力，忽视它的中长期增长引擎。“昇菘自2025年以来新开设的19家门店，在业务逐步扩大的过程中产生经营杠杆效应。这个过程通常需要约两年时间。目前新门店的每平方英尺收入尚未赶上老店的水平，但新店开业和翻新成本应会逐渐降低。”

四、股民应该买入这只股吗？

整体而言，投行和券商分析师虽下调昇菘目标价，但大多维持它的现有评级，也未给出“卖出”评级。这说明分析师基本认为，昇菘集团短期面对逆风，但目前不是一家走向衰落的企业，只是在经历了两年高速扩张与政策红利后，可能步入一个休整期。

如分析师所建议，已持仓的股民，如果持仓成本较低，且以长期收息为目的，应无需因为昇菘近期股价波动而恐慌。

至于未持仓想买入的股民，分析师则说，他们应考虑昇菘各种上行风险，如更多门店开业、新的政府消费券政策，以及更高毛利率，以及下行风险，如竞争加剧、劳动力市场趋紧等，切勿因股价下跌盲目入场。