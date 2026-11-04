美国总统特朗普承认民主党在国会选举中获胜，缓解了政治上的不确定性，这促使部分亚太股市转跌回升或收窄跌幅。新加坡海峡时报指数闭市微跌0.66点或0.01%，报5268.63点。

美国民主党在参议院和众议院都赢得多数席位，取得压倒性选举胜利。民主党的胜利范围，甚至延伸到堪萨斯州和得克萨斯州等共和党传统票仓。

一开始，投资者担心民主党控制国会，将导致对数据中心项目和与人工智能贸易相关行业的监管更加严格；特朗普表示不会对选举结果提出质疑，有助于缓解部分担忧。

韩国股市收复失地，闭市走高0.62%，台湾股市则跌幅收窄，闭市跌0.83%。

日本股市下挫1.42%领跌亚太股市；澳大利亚股市也收跌0.6%。

深圳和上海股市闭市分别走高3.7%和2.16%，香港股市上行1.67%。

瑞士宝盛（Julius Baer）首席经济师科尔（David Kohl）认为，尽管民主党取胜，能控制未来两年美国的立法程序，但总统拥有否决权，以及特朗普已广泛使用行政命令，预计这将严重限制民主党控制的国会制定美国经济政策的能力。

“我们因此预计，包括税收和关税的美国经济政策，只会发生有限的转变，因为需要推翻过去的立法或赋予总统的行政权力。”

本地股市全天的交易量达13亿2000万股，交易额28亿8000万元，上升股392只，下跌股198只。

海指成分股涨多跌少，23只上扬，五只下跌，两只持平。涨幅最大的是DFI零售集团，闭市涨6.23%至3.75美元；海庭起4.87%，收报于1.94元；创业公司（Venture）上行3.95%，闭市报15.02元。

其他上升股的涨幅介于0.26%至2.63%。

大华银行第三季净利大幅增长182%但低于预测，股价领跌成分股，闭市重挫4.99%，报38.44元。新加坡航空（SIA）跌1.02%至6.81元，丰益国际（Wilmar International）跌1%至2.96元。

其他两只下跌股分别是华侨银行，跌0.22%至27.85元，以及星展集团跌0.14%，收报70.78元。

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