近期股市下跌更应视为正常的市场调整（Market Correction），主要是科技股在估值偏高后出现回调，并非市场出现“大规模抛售”（major sell-off），也不意味着市场不会复苏。

在这类调整期间，新加坡股市往往受益于资金流入本地大型派息股，并且表现较好，投资者应关注企业的基本面，并采取长期投资策略。

这是星期二（11月3日）一场汇聚基金经理、企业领导、投资者和大学生的座谈会上，专家和业者对股市和投资的基本看法。在这之前的三个交易日，半导体巨擘英特尔（Intel）的股价三天里暴跌超过30%，这个跌势罕见且惊人，期间美国纳斯达克综指三天累跌超过5%，一个月跌幅约7%。东京、台湾和首尔股市一个月来各跌约8%、11%和19%，新加坡股市跌约6%。

Moomoo新加坡首席执行官黄荣贵在“2026年卓星企业融资联系会”（SAC Capital Connect 2026）的其中一场座谈会上，谈到散户活动和个人投资时说：“当市场出现大幅抛售时，新加坡市场通常表现较好，这也可能带来一些机会。我们开始看到一些客户减少美国市场敞口，尤其是科技股，同时转向电信股、银行股及房地产投资信托。过去几周，这些领域的活动有所增加。

“鉴于当前市场发展，投资者目前可能正逐步减少对科技板块的配置，尤其是数据中心和人工智能（AI）相关领域。科技板块的估值似乎偏高，因此近期的疲软可被视为一次调整，而非真正的大规模抛售；这也不意味着科技板块不会复苏，但它的估值已变得略高。新加坡投资者通常偏好派息板块，例如电信股、银行股及房地产投资信托。在这一时期，这些板块的表现可能相对较好。”

他认为，保持长期视角仍然十分重要。投资者不妨考虑自己是否愿意在较长时期内持有某项投资。尽管短期波动可能令人感到不适，但不一定需要因此改变长期持有的策略。

黄荣贵约一年前加入Moomoo新加坡公司，之前是在新加坡交易所（SGX）任职，深度参与了新加坡金融管理局（MAS）的65亿元证券市场发展计划（EQDP）。

他所参与的座谈会以证券市场发展计划为主题。这个计划被视为提振新加坡股市的重要举措，旨在推动本地资本市场持续发展，并预计将作为一项长期政策持续落实。

同场参与座谈会的嘉宾还包括AR资本公司（AR Capital）投资主管林珉辉，以及Avanda投资管理公司（Avanda Investment Management）新加坡股票投资组合经理林宗民。两名基金经理均认为，EQDP推出一年来已初见成效，不仅吸引更多基金参与新加坡股市，也改善了市场流动性，同时促使中小市值企业更加积极地与投资者沟通。加上与EQDP互补的新加坡资本市场津贴计划（GEMS）和条例改革，本地资本市场的整体生态系统已更好。

林珉辉指出，EQDP是一项长期计划，在接下来的第三阶段之后，计划还将延续至第四阶段，整体规模也不会局限于65亿元。

他强调，这个计划的目标不仅是为资本市场注入资金，更重要的是汇聚机构投资者、研究机构及上市公司等各方力量，逐步建立完善的资本市场生态系统。

新加坡具备打造一个成功资本市场的多项优势，包括健全的法治制度、AAA级信用评级，以及充裕的市场流动资金。EQDP正是促使这些流动资金重新关注本地资本市场的重要催化剂。计划希望通过资金流入吸引更多优质公司在新加坡上市，而优质公司的增加又能进一步吸引资金流入，最终形成资金与优质企业相互促进的良性循环。

分阶段注资避免过热

林宗民透露，在EQDP计划之前，Avanda的投资着眼于全球，新加坡向来只占投资组合的一小部分。公司如今第一次推出了专注于新加坡的基金。此外，新加坡政府不只带来需求，也明智的分阶段落实计划，没有一次过发放导致股市过热。

海外市场的“一次过发放”提供了教训。黄荣贵指出，泰国的类似计划导致股市飙升，但过后快速回跌。

此外，他指出，相较于泰国将资金投向蓝筹股，新加坡选择重点扶持中小型股是较为明智的策略，因为这一领域目前存在不少估值偏低的股票，相关措施有望为市场带来实质性改变。

同时，新加坡交易所也下调了许多蓝筹股的最小手数（lot size），以降低投资门槛，吸引更广泛的投资者参与市场。在这之前，对于资金有限的学生投资者而言，星展集团控股（DBS）等高价蓝筹股或许是可望而不可即的投资选择。

如今，随着最低交易手数下调，更多散户投资者将有机会参与蓝筹股投资。