新加坡建筑与土木工程行业目前正在经历的上行周期预计将持续更长时间，至少有三年至五年的增长空间。

国通集团（KTC Group）首席执行官曾宪杰星期二（11月3日）在一场座谈会上，作出上述判断。

曾宪杰和世凯联控股（Skylink Holdings）首席执行官沈文德，星期二在“2026年卓星企业融资联系会”受邀同场分享企业发展历程和他们对前景的看法。

曾宪杰指出，以他在建筑和土木工程行业30年来经历行业起落的经验，从兴建综合度假胜地的高峰到冠病大流行时的低谷，目前的行业上行周期更可持续，从地铁网络和樟宜机场第五搭客大厦（T5）到综合度假胜地的扩充、多个医院项目及至海岸保护和填土工程，足以使公司至少在今后五年继续忙碌。

至于许多中国业者涌入是否造成“威胁”的问题，曾宪杰表示他持开放态度，愿意寻找志同道合者作为合作伙伴，不认为他们是个威胁。新加坡的项目越来越大，公司可以携手合作伙伴相辅相成，进一步拓展业务。

世凯联控股老板沈文德当年从中国远赴新加坡求学，毕业后工作至30岁开始创办第一家公司。他领导的世凯联控股已发展为本地最大的商用车租赁平台之一，并且是新加坡交易所挂牌公司。虽然新加坡有车辆数目零增长政策，他认为商用车是经济骨干，公司有良好机会为经济服务，并将鼓励企业采用电动车。

沈文德也认为，公司有很好的机会进行收购与合并，因为在这个传统行业，许多同行正面临接棒问题。

联系会是独立投资银行卓星企业融资举办的年度活动，并获得新加坡交易所的支持，今年的特色是有许多在籍大学生参与。

来自国立大学的黄宇航在会上接受《联合早报》访问时透露，他是国大投资俱乐部的一员，从卓星企业融资那里得知这个活动，因此和一批同学一起参加。他觉得在会上所听到的，正是市场的一些看法。