胜捷住宿信托在特定用途工人宿舍取得更高租金的推动下，表现优于招股书中的预测。今年首九个月的净房地产收入（NPI）达到1亿1770万元，比预期高出4.8%；总营收达1亿6440万元，比预期高5.7%。

胜捷住宿信托（Centurion Accommodation REIT）星期三（11月4日）在股市闭市后公布，第三季净房地产收入达5550万元，比招股书预测的5190万元多6.9%。 净房地产收入也比预测高5.7%，达3930万元。

信托在新加坡的特定用途工人宿舍（PBWA），无论在总营收或净房地产收入贡献方面都最显著。第三季的总营收和净房地产收入分别达4300万元和3190万元。

今年首九个月，特定用途工人宿舍业务贡献1亿2030万元的营收，占总营收的73.2%；净房地产收入则达8840万元，占总额的75.1%，是信托的主要收入来源。

信托在新加坡拥有五个特定用途工人宿舍，共提供2万6742个床位，今年入住率达92.6%，略低于招股书预测的93%，主要反映西雅卓源宿舍（Westlite Toh Guan）及西雅万礼宿舍（Westlite Mandai）的新增和扩建床位仍在分阶段投入运营。

信托在英国经营的特定用途学生宿舍（PBSA）首九个月的入住率为94.7%，也低于预测的95.1%。运营也受到暂时减少约49个床位的影响，此外，租金也比去年有所下降。

英国的特定用途学生宿舍今年首九个月的营收达2850万元，净房地产收入为1560万元。

位于澳大利亚的学生宿舍入住率达97.8%，今年前三季为信托带来1560万元的营收，以及1370万元的净房地产收入。

截至9月底，信托的总杠杆率为30.7%，加权平均债务到期年限为3.4年。

展望未来，信托将继续落实资产管理及增长策略，重点提高西雅万礼宿舍的入住率、推进六层高西雅乌美宿舍（Westlite Ubi）的新项目发展，并开展西雅兀兰宿舍（Westlite Woodlands）及英国学生宿舍的资产提升计划。

信托管理公司胜捷资产管理公司首席执行官袁啟新说，信托今年前九个月的营收和净房地产收入表现比预期强，体现了公司投资组合的基本面实力，以及市场对优质住宿的持续需求。

胜捷住宿信托股价闭市涨1.91%，报1.07元。