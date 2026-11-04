典当业者方圆集团（ValueMax Group）发售的三批数码证券星期三（11月4日）截止，总共筹得4281万元资金，执行主席姚贤周的妻子和三名儿女认购其中约21%或886万元。

根据这家新加坡交易所主板挂牌公司星期三闭市后发布的消息，它发售的六个月期数码证券商业票据第014系列、六个月期数码证券商业票据第006系列，以及五个月期数码证券伊斯兰商业票据第001系列，分别筹得1604万元、2375万元和302万元资金。

六个月期数码证券商业票据第014系列，年票息率3.5%，将于11月5日在ADDX平台挂牌。公司首席信贷与风险官姚正伟和执行董事姚丽真分别认购了20万元和10万元，占1604万元发行总额的1.9%。

六个月期数码证券商业票据第006系列，年票息率3.5%，于11月4日发行于SDAX平台。公司掌控股东陈芳宜（译音，Tan Hong Yee）和执行董事姚丽真分别认购了610万元和128万元，占2375万元发行总额的31.07%。

五个月期数码证券伊斯兰商业票据第001系列，年利润率3.4%，于11月4日发行。姚正伟和公司首席执行官姚正揩分别认购70万元和48万元，占302万元发行总额的39.07%。

姚正揩、姚正伟和姚丽真三人，是姚贤周和妻子陈芳宜的子女。

方圆集团星期三股价上涨3.68%，闭市报0.845元。