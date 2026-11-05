新加坡售价500万元以上的豪宅交易，已不再只集中于传统黄金地段。在2026年首九个月，中央区以外（OCR）有516个这类单位成交，超过核心中央区（CCR）的504个；其他中央区（RCR）也录得278个。

瑞联（橙易—宜迪）集团近期发布的第三季豪宅市场报告显示，中央区以外这类私宅的成交量，从2023年的231个增至2024年的378个，2025年进一步增至480个。2026年首九个月已录得516个，超过2025年全年。

不过，报告称，以上数据截至9月27日，且不计入一次购入两个或以上单位的批量交易。

其他中央区也出现相同趋势，成交量从2023年的185个增至2024年的216个，2025年进一步增至323个。2026年首九个月则有278个单位成交。

核心中央区第三季豪宅成交连续两季回落

另一方面，核心中央区售价500万元以上的私宅成交量在第三季连续第二个季度减少。第三季共成交135个单位，少于第二季的176个和第一季的193个。

瑞联认为，核心中央区豪宅成交近几个月持续减少，其他中央区和中央区以外的需求可能继续增加。

不过，在售价1000万元以上的私宅交易上，核心中央区仍占主导地位，仅第三季便有43个单位成交，相当于中央区以外2026年首九个月的累计成交量，也高于其他中央区首九个月的30个。

纵观整体私宅市场，新加坡第三季共成交4557个私宅单位，不包括执行共管公寓（EC）。核心中央区豪宅占整体成交量的3％，与第二季的2.9％相近。

至于核心中央区豪宅成交额，则从第二季的18亿元降至第三季的12亿9000万元，环比减少28.5％。这项成交额包括批量交易。

展望未来说，瑞联认为，随着非核心地段将有更多私宅项目推出，宏观经济不确定性和中东冲突也可能继续吸引高净值人士到新加坡寻找避险资产，支撑豪宅市场持续增长。