升禧环球房地产投资信托（Starhill Global REIT）位于澳大利亚珀斯的David Jones大厦主要租户进入自愿托管程序。若租约终止且一年内未能找到替代租户，以上一财年的数据模拟计算，信托每单位派息可能减少10.6%。

信托管理公司星期四（11月5日）发公告说，租户David Jones Pty Limited当天口头通知业主，表明已进入自愿托管程序。管理公司已要求对方提供书面确认。截至公告发布时，业主尚未收到终止租约的通知，并正就租约下的权利寻求专业意见。

自愿托管程序是指公司出现财务困难时，主动委任独立管理人接管，评估重组或清盘等方案。

截至今年6月底，David Jones承租该大厦约24万6526平方英尺的面积，占大厦可出租总面积的95.1%。这份租约每年带来约900万元收入，在截至今年6月底的2025／2026财年，占信托整体投资组合总收入的4.7%，占净房地产收入的6.0%。

根据上一财年的数据，假设上一财年没有这份租约且没有替代租户，信托2025／2026财年的每单位派息将从实际的3.68分降至约3.29分，减少约10.6%。

在同一假设情境下，信托投资组合的已承诺出租率将从今年9月底的97.4%，降至约86.1%。David Jones大厦截至今年6月底的估值为1亿零640万元，占整体投资组合估值的约3.9%。

管理公司指出，可能考虑将近期脱售资产所得的部分收益用于派息，以减轻对每单位派息的影响。

管理公司说，这一段时间以来一直为这座大厦制定应变计划，包括寻找替代租户，以及重新定位或改变大厦用途，改为由多个租户承租，相关工作已取得积极进展。

管理公司也正研究大厦重建可行性，综合考虑市场需求、资本需求及预期回报，以维持并提升单位持有人的长期价值与回报。

管理公司表明，将采取适当及必要措施保障信托和单位持有人的利益，并在有重大进展时进一步公告。它也提醒单位持有人谨慎买卖信托单位。

信托股价在消息发布后下跌，截至中午12时许，跌2.94%，报0.495元。