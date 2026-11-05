位于大成—麦波申工业区的甘榜安拔（Kampong Ampat）153号工业大厦，已以1亿2180万元售出。

这个集体出售项目的成交价，比它的指导价1亿零500万元，高出16%。按11万4969平方英尺的总楼面面积计算，相当于尺价约1059元。

负责独家销售的莱坊（Knight Frank）在星期四（11月5日）发文告宣布这一消息。

莱坊指出，在10月23日公开招标截止时，这项目吸引十多份竞标书。买家包括有意重新发展分层地契项目工业的发展商、寻求大型永久地契房地产用于营运的企业，以及考虑用作客工宿舍的投资者。

甘榜安拔153号是一栋楼高七层的工业大楼，占地约4万3354平方英尺，拥有永久地契。

根据2025年发展总蓝图，这个地段规划为“B1”用途，可用于轻工业，容积率为2.5；市区重建局原则上支持这幅地块用作客工宿舍，但还须获相关部门批准。

莱坊新加坡资本市场部暂代主管谢立达指出，强劲的竞标反映本地工业房地产投资市场增长势头，投资者对行业基本面保持信心。

他说，随着工业空间需求不断变化，位置优越、有一定规模和重建灵活性的永久地契工业房地产越来越受青睐，尤其是这类投资机会相对有限。