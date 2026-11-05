保诚保险（Prudential）新加坡业务在第三季的新业务盈利（NBP）小幅下滑，主要受年度保费等值销售额（annual premium equivalent sales）下降拖累，但投资联结保单占比提高带动盈利率改善，部分抵销前者影响。

保诚公司星期四（11月5日）公布截至9月底的第三季业绩报告指出，正扩大新加坡的健康与保障保险产品组合，自9月以来已推出两款新产品，力求新业务盈利在第四季恢复增长。

公司未透露新加坡业务第三季销售与业务具体数据。

早前数据显示，上半年新加坡业务的新业务盈利同比增长9%至2亿零100万美元，年度保费等值销售额增长14%；若按固定汇率计算，分别增长5%和10%。

整体而言，保诚第三季新业务盈利同比增长1%，达到7亿零900万美元（约9亿零500万新元），首九个月则增长6%至20亿9300万美元。

尽管第三季年度保费等值销售额同比下跌6%，但新业务盈利率提高三个百分点至44%。

保诚指出，中国大陆业务拖累较大，但香港、泰国和马来西亚市场表现强劲，马国新业务盈利继续取得双位数增长。

保诚在香港和英国双重上市、在新加坡第二上市。截至星期四早上11时，保诚在新加坡股价报13.8美元，无涨跌。