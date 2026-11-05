AJJ医疗科技（AJJ Medtech Holdings）旗下子公司AJJ Healthcare与杭州骅羲科技再签署协议，推进合作共同开发一款家用机器人HIT-X2。

AJJ医疗科技星期四（11月5日）发公告透露，这份补充协议是双方在去年10月10日签署具法律约束的谅解备忘录基础上达成的。合作范围涵盖研发HIT-X2、本地化和市场推广。

这款机器人是一款多功能人形养老护理机器人，设有24个养老护理功能模块，主要供家庭使用。

平台采用一体化架构，结合多模态互动、跨设备协同及多角色人工智能代理（AI Agent），为用户提供陪伴、健康信息管理、居家安全及医疗服务接入等功能。

在医疗服务方面，平台计划通过具备相应资质的医疗服务合作伙伴，为用户接通医生远程问诊服务，并衔接药物配送及用药管理服务。不过，相关服务能否提供，取决于合作伙伴的安排及适用的监管要求。

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今年10月20日，HIT-X2已完成新加坡卫生科学局（HSA）的A级医疗器械产品通报。

去年10月，AJJ Healthcare与骅羲科技建立合作关系，共同开发和运营人形养老护理机器人。双方此前已携手研发HIT-1机器人，通过这次合作将产品组合拓展至居家护理领域。

截至星期四上午11时33分，AJJ医疗科技股价持平于0.4分。