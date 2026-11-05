新加坡作为一个小型开放经济体，共和联邦提供了重要平台，让我国能接触非洲、加勒比海及亚太等不同地区的成员国，拓展合作并促进双赢。

副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇于星期四（11月5日）为这次在安提瓜和巴布达首都圣约翰举行的共和联邦政府首脑会议（CHOGM）作总结时提出以上看法。他也在同日早上出席领导人非正式闭门会议。

颜金勇表示，本次会议讨论了气候变化、经济增长动能、生活费上涨以及人工智能与数码化挑战等多项共同关切的议题。

在应对生活费问题上，与会各国不仅探讨了能源等外部成本因素，也商讨如何通过推动贸易，以降低贸易成本和生活费。

此外，面对人工智能技术的发展，各国探讨如何通过经验共享与能力建设，协助企业与民众更好适应并善用科技提升竞争力。

谈及共和联邦56个成员国之间的合作局限时，颜金勇坦言，由于各成员国的背景、所处环境及国家利益各异，难免无法在所有议题上都达成绝对共识。

他说：“虽然有时候意见不一定都能够合一，但是我们都能够找到共同点，能够一起来进行合作，进行彼此的配搭。”

共和联邦成员国合作

他指出，成员国并不需要事事意见一致才能向前推进。大家可以采取“小组合作”甚至“双边合作”的形式，在有共同利益的领域展开协作。

“我们希望能够继续推进各国之间的关系。在这里我们也有机会和其他的国家做双边的会谈，讨论新加坡和其他国家之间有哪一些领域可以进行合作，进行协调，让我们能够互相推动经济，能够为我们的人民和企业带来更多的机会。”

颜金勇举例说，在这次会议期间，他同肯尼亚、加纳和斯里兰卡等国探讨了在气候变化领域的合作。

对于在这些国家投资碳减排解决方案，新加坡已就《巴黎协定》第6条下的碳信用项目签署合作备忘录，正在制定或签署实施协议以推行具体项目。

这类合作为新加坡取得碳信用配额的同时，也为伙伴国创造就业与发展机遇，实现互利共赢。

在谈到新加坡的贡献时，颜金勇指出，新加坡虽然资源有限，但始终积极通过“新加坡合作计划”（Singapore Cooperation Programme）协助其他成员国提升各项能力。

截至目前，该计划已累计为共和联邦成员国培训了约3万名官员，帮助提升公共治理与发展能力。

颜金勇是于星期一至星期四（11月2日至5日）率领新加坡代表团出席本届峰会。本届会议的主题为“加速推动伙伴关系与投资，共创繁荣共和联邦”，聚焦气候韧性、贸易、创新与可持续发展等议题。