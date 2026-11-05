新加坡9月份零售销售额同比增幅回升至1.7%，增幅高于8月份调整后的0.8%。

新加坡统计局星期四（11月5日）公布的最新数据显示，若不包括汽车、零件及配件，9月零售销售额则同比增长2.5%，高于8月的1.7%。

经季节调整后，9月零售销售额环比下跌1.0%。若不包括这类销售，经季节性调整后的零售销售额环比下跌1.8%。

9月份零售销售额预计达43亿元，其中17.7%为网上销售额，比重高于8月份的15.6%。若不包括汽车、零件及配件，9月份零售销售额约为36亿元，其中20.8%为网上销售额。电脑与电信设备、家具与家用器材和超市与霸级市场的网上销售额，分别占它们总销售额的63.2%、39.4%和12.6%。

从细分领域来看，在9月份，电脑与电信设备和油站的销售额同比分别增加16.5%和6.5%，主要因为手机需求增加和油价上涨。化妆品、洗漱用品与医药用品的销售额同比也增加6.0%。

相比之下，迷你市场与便利店和百货公司的9月份销售额，同比分别下跌5.6%和3.4%。

经季节调整后，多数领域的9月份销售额环比下跌，其中，化妆品、洗漱用品与医药用品，休闲用品，以及光学产品和书籍的销售额环比分别下跌10.5%、5.7%和5.6%。另一方面，百货公司和汽车、零件及配件的9月份销售额环比分别上升4.2%和3.5%。

统计局数据也显示，今年9月，餐饮服务销售额同比上升1.0%，扭转8月的同比下滑1.8%。经季节性调整后，9月餐饮服务销售额环比增长0.8%。9月份餐饮服务销售额估计达16亿元，其中估计约21.1%为网上销售，高于8月的20.9%。

在9月，快餐店和餐馆的销售额同比分别增加7.6%和2.6%，咖啡厅的销售额则同比微增0.1%。另一方面，供餐商和食阁与其他餐饮场所的销售额同比分别下跌0.2%和4.2%。

经季节调整后，9月份咖啡厅和供餐商的销售额环比分别增加3.6%和3.0%，同时，快餐店和餐馆的销售额环比都增加1.1%。食阁与其他餐饮场所9月份的销售额环比下跌2.4%，是唯一环比下跌的餐饮服务领域。