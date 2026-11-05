儿童小火车、旋转木马等规模较小、风险较低的合格游乐设施经营业者，未来面对的监管要求会放宽，预计前期成本可节省高达两万元，以便包括中小企业在内的新业者进入市场。

新加坡建设局将对符合安全标准的低风险游乐设施放宽监管要求，完成后业者不再需要申请许可证。这项调整预计在明年6月落实，以降低合规成本。高风险游乐设施仍须遵守相应的监管要求和安全保障措施。

国家发展部长兼新加坡金融管理局副主席徐芳达，星期四（11月5日）在2026年“企业精神奖”（Spirit of Enterprise Awards，简称SOE）上致词期间，作出上述公布。

徐芳达指出，随着科技发展，市场上出现了许多规模较小、风险较低的游乐设施，包括电池驱动的儿童游乐设施，以及可在购物中心找到的低速卡丁车。然而，由于目前对于“游乐设施”的定义范围较广，因此部分属于低风险游乐设施的活动，也受到针对高风险游乐设施而设的监管要求约束。

他说：“一些经营低速电池驱动儿童卡车的业者曾向我反映，现行条例对他们经营的游乐设施而言过于繁琐，导致他们承担高昂合规成本。我认同他们的看法，并要求建设局检讨现有条例。”

徐芳达续指，建设局接下来将采取更符合风险程度的监管方式，放宽符合安全标准的低风险游乐设施的监管要求。相关安全标准也会有明确的界定。

同时，若业者所经营的游乐设施符合放宽监管要求的范围，将受惠于较低的合规成本，预计每项游乐设施可节省高达两万元的单次前期成本，以及每年2000元的经常性成本。

“我们的目标是在完成必要的立法修订后，于2027年6月落实这项调整。”

建设局提供的资料显示，根据《2011年游乐设施安全法》，所有游乐设施，包括规模较小、风险较低的游乐设施，在安装、改装和运营时都必须取得许可证。

为跟上科技与商业模式不断演变的步伐，建设局已在今年一月对符合指定安全标准的电池驱动卡丁车，豁免游乐设施安全法规定的许可证要求。如今，建设局将把相关做法，扩大至更多种类的低风险游乐设施。

建设局估计，可能受惠其中的包括儿童小火车（kiddy train rides）、旋转木马、水上滑道（flume rides）等低速游乐设施，但前提是这些设施须符合规定的安全标准。

建设局：放宽要求不等于降低安全标准

建设局强调，放宽许可证要求不等于降低安全标准，经营者仍有责任安全运营、妥善维护游乐设施。建设局会继续与游乐设施业主、经营者及合格专业人士合作，维护整个行业的安全标准。

游乐设施租赁服务提供商铃可叔叔（Uncle Ringo Trading）董事李慧敏接受《联合早报》访问时指出，上述调整预计可让符合条件的低风险游乐设施业者节省不少费用，包括经常性合规成本，以及申请过程中涉及的专业服务费用。

她续指，降低成本后，公司将有更大的空间扩大业务，并更灵活地引进新型游乐设施。“这不仅有利于我们的业务，也可惠及整个产业的发展。”

铃可叔叔董事李慧敏指出，降低合规成本后，公司将有更大的空间扩大业务，且可以更灵活地引进新游乐设施，为客户提供更多选择。（铃可叔叔提供）

徐芳达说，游乐设施领域仅是其中一个例子，同样的原则也适用于更广泛领域。对于带来不必要的成本、不确定性或延误的条例，监管机构就应准备好进行检讨，在保留重要安全保障的同时，寻找更实际、更符合比例原则的方式，以达到理想的目标。

“监管机构应将自己视为‘把关者’（gate keepers），而不是‘守门员’（goal keepers）。区别在于，守门员会试图挡下所有来球，防止任何球进入球门；把关者则必须判断是否应该允许某人通过关卡，还是拒绝其进入。把关者不会一概而论，拒绝所有人进入。”

他还说，政府机构必须愿意质疑现有的做事方式，并寻找更好的方法，而企业可从中提供协助。“企业最了解实际情况，也往往是最早发现科技，或商业模式的发展已超越现有条例的人。因此，请继续向我们提供反馈，并在可行的情况下，提出实际可行的替代方案。”