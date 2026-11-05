外交部兼能源贸工部政务部长颜晓芳指出，气候变化、价格波动和供应链中断给咖啡业带来挑战，业界和政府须加强合作，提升供应链的可靠性和透明度。

颜晓芳星期四（11月5日）在首届亚细安国际咖啡峰会（ASEAN International Coffee Summit）开幕礼上说：“任何一家企业或一个国家都无法独自应对这些挑战。生产商、企业、行业协会、研究机构和政府之间需要更密切合作。”

新加坡咖啡协会兼亚细安咖啡联合会主席马逢隆在开幕致辞中宣布，三份谅解备忘录将在峰会期间签署。

第一份将由亚细安咖啡联合会同澳洲精品咖啡协会签署。马逢隆说，这项合作将加强澳洲与亚细安咖啡业的联系。

另一份将由亚细安咖啡联合会同欧盟咖啡联合会签署，推动双方展开对话、交流知识，并加强亚细安与欧洲咖啡业的合作。

最后，新加坡咖啡协会将同卢旺达农业出口发展局签署备忘录，探讨咖啡贸易、市场准入和行业发展方面的合作。

首届亚细安国际咖啡峰会和第三届新加坡咖啡周均在滨海湾金沙会展中心举行。峰会从11月4日至6日举行，主要让咖啡业者讨论贸易、行业标准和知识交流。

咖啡周则从11月5日至8日开放给公众，现场设有多个咖啡品牌和相关机构的展位，供品尝和购买。