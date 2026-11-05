知情人士透露，凯德集团（CapitaLand）与印度工业房地产公司Firstspace Realty合资组成的Ascendas Firstspace Development Management（简称AFDM），正考虑在印度上市，预计集资约5亿美元（约6亿3800万新元）。

彭博社星期四（11月5日）引述消息人士指出，AFDM已和投资银行展开初步讨论，预计很快会委任顾问。同时，AFDM正整合企业架构，为上市做准备。

知情人士说，目前相关讨论仍处于初步阶段，上市规模、架构和时间等细节仍可能出现变化。

AFDM没有回应彭博社的询问，凯德集团则拒绝置评。

AFDM在印度拥有17个项目，包括现有及规划中的物流与工业园区，总面积超过1000英亩（约400万平方米），目前已开发的面积约为1000万平方英尺。

近期印度上市活动颇为火热。由黑石集团（Blackstone）支持的Horizon Industrial Parks今年8月在印度上市集资约2亿7500万美元；信实工业集团（Reliance Industries）旗下电信公司Jio Platforms，上个月成功上市集资31亿美元。

彭博汇编的数据显示，今年以来，印度上市活动的集资规模约143亿6000万美元；去年的集资额约为220亿美元。