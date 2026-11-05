电召车及送餐平台Grab当前股价仍被市场低估，甚至没能完全反映出公司在新加坡与马来西亚两个主要市场的业务价值。

星展集团分析师米特尔（Sachin Mittal）星期三（11月4日）在一份报告中指出，Grab在新加坡和马来西亚市场的营收规模，预计在2027财年占比将达到58%左右，并贡献约一半的调整后息税折旧摊销前利润（EBITDA）。

米特尔认为，加上截至2026年9月末的50亿美元净现金，Grab包括新马两大核心市场业务及净现金的价值，已达到每股3.07美元（约3.92新元）。

该价格甚至已超过Grab发布业绩前的股价，该公司星期一（2日）闭市时报2.86美元，股价在业绩发布后上涨，截至星期三已升至3.36美元。

星展分析师的估算没有将Grab在印度尼西亚、越南、菲律宾和泰国的业务包括在内。

米特尔还说，若将Grab在印度尼西亚市场经调整后的息税折旧摊销前利润纳入考量，Grab的估值还能提升至每股3.67美元，比当前股价（3.36美元）高出9%左右。

同时，Grab的2026财年第三季业绩远超市场预期，经调整后的息税折旧摊销前盈利（EBITDA）大增74%，比分析师预期高出23%。

米特尔说：“我们认为市场对Grab估值的下调幅度过大。Grab基于非公认会计准则每股净收益（non-GAAP EPS）的市盈率不足12倍，而冬海集团（Sea）的市盈率已达16倍。”

星展集团的分析师还预计，Grab的新加坡和马来西亚市场营收到2027财年有望达到28亿3000万美元，占比约57.8%，调整后的息税折旧摊销前利润为5亿4000万美元；印尼市场营收则预计约为8亿8100万美元，占比18%。

基于上述估算，米特尔对Grab维持“买入”评级，目标价为5美元。

不过，米特尔也补充说，在悲观情境下，如果印尼实施严格的送餐费监管、越南实施严格的电召车服务监管，且高油价导致显著负面影响时，星展对Grab的目标价将为2.73美元。