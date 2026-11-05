新加坡、韩国和新西兰正共同制定全球首个贸易相关气候措施（Trade-related climate measures，简称TrCMs）模块，以减少各国绿色贸易规定不一致造成的障碍，让企业更容易应对不同市场的环保要求。

三国星期四（11月5日）在亚太经济合作组织（APEC）领导人非正式会议前，发表联合文告，宣布绿色经济伙伴关系协定（Green Economy Partnership agreement，简称GEPA）谈判取得重大进展。

联合文告指出，随着绿色转型日益重塑各经济体生产与贸易方式，企业须应对新的可持续发展要求，以及越来越多与贸易相关的气候措施。与此同时，环境属性证书、环境产品及低排放产品领域也涌现出新的机遇。

文告指，随着全球绿色经济发展，协定有助减少监管碎片化，并促进不同市场制度之间兼容性，为企业在全球绿色经济中把握新机遇提供更明确的政策预期。

协定的最新进展，首先是TrCMs模块制定，确立了监督、呈报与核准（monitoring, reporting and verification，简称MRV）的原则。

其次，在环境与低排放产品贸易方面，三方将界定环境产品及“难以减排”行业的低排放产品；推动相关标准、定义和认证程序的共识，并探索鼓励广泛采用这些产品的方法。

此外，三国也将探索环境属性交易的新机遇，在适当时机与业界合作发展相关市场，以支持可靠的供需，鼓励投资并取得积极的环境效益。

其他合作领域，还包括促进国际可持续发展报告要求的一致性，提高可持续航空燃料的接受度、可负担性和可获得性，以及加强建筑、建材、建筑技术，食品系统可持续发展方面的合作。

三国是在2025年10月，在韩国庆州启动协定谈判；它们计划于2027年初举行下一轮谈判，并进一步探索具体合作机会。