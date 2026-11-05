亚洲股市普遍预期中东战事有望缓解，推动多个主要股指上涨，可是科技股权重较大的日韩股市却因为人工智能忧虑而承压。

新加坡海峡时报指数收涨27.62点或0.52%，报5296.25点。

韩国综合股价指数（KOSPI）下挫5.28%，报5383.8点；日经指数下滑1.79%，报61077.9点。

香港、上海和悉尼分别收涨3.67%、0.1%和2.8%。

辉立证券研究投资经理胡宇轩指出，亚洲股市星期四涨跌互现，是因为受到隔夜美国半导体股遭大抛售的拖累，导致以科技股为主的韩国和日本股市领跌。

他接受《联合早报》访问时说：“民主党重夺美国国会参众两院的控制权，投资者担心政府将收紧对人工智能的监管，或放缓AI数据中心基础设施的增长。”

大中华区股市则表现杰出。中国人民银行下调股票回购增持再贷款利率25个基点至1%后，推动科技股大涨。

胡宇轩说，海指走高主要是由房地产投资信托板块的反弹推动。这得益于隔夜油价暴跌带来的利好，从而降低了市场对通胀和利率的预期。

美国民主党在中期选举中赢得参众两院的掌控权，也提振多个股市的交投情绪。

瑞士百达（Pictet）资产管理公司首席策略师保利尼（Luca Paolini）说，虽然民主党在中期选举中大胜，但国家政策不会在近期内出现重大改变。

他建议投资者近期内在风险资产投资方面保持谨慎，包括证券和金融股。至于长期投资展望方面，也要注意美国的政局变化。

“民主党赢下2028年总统选举的概率已大幅攀升。一旦成真，可能导致企业监管收紧以及企业税上调，进而抑制美股的盈利增长与市场回报。”

新加坡股市星期四全天全场交易量为15亿2000万股，交易总额27亿7000万元；上升股370只，下跌股274只。

上升的海指成份股包括华业集团（UOL）、丰树泛亚商业信托（Mapletree Pan Asia Commercial Trust）和新翔集团（SATS），分别上升3.58%、3.42%和3.34%，报8.10元、1.21元和3.71元。

下跌股有扬子江船业（Yangzijiang）、海庭（Seatrium）和创业公司（Venture），分别收跌3.13%、2.58%和1.93%，报4.65元、1.89元和14.73元。