全球支付公司威士（Visa）将在巴耶利峇的新解决方案中心，设立六个全球能力中心，汇集超过1500名员工。

威士星期四（11月5日）发文告宣布，在Paya Lebar Green的这六个中心，专注于新兴技术为商业活动、运营和安全保障创造新机遇的专业领域。

这包括人工智能（AI）与商业、新一代支付，以及网络安全与量子计算等方面，在本地开发未来将推广至全球网络的技术与解决方案。

新中心将汇集超1500名员工，涵盖科技、产品、网络安全、工程及创新等岗位。

公司在答复《联合早报》询问时，并未透露其中有多少名新招聘员工，也未透露具体投资额。

威士技术总裁塔内贾（Rajat Taneja）指出，AI、数码货币及其他新兴技术正推动商业创新进入新阶段。公司扩大在新加坡的业务布局，将结合人才、专业知识和可靠的基础设施，为全球客户打造新的商业体验。

威士也将与本地金融机构、金融科技企业及研究机构合作，共同开发及推广新技术，合作伙伴包括星展、AXS、DCS、FOMO Pay、Nium及StraitsX。

早前7月，威士曾宣布在全球裁减约2600个职位，占员工总数约7%，以提高公司效率，并将资源重新投入最具发展潜力的业务。