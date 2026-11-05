mm2全亚影视娱乐（mm2 Asia）和子公司mm2娱乐（mm2 Entertainment）的债务风波再现转机，他们所提出的债务偿还协议安排方案已获得多数债权人批准通过，将根据法院批准推进该协议方案。

根据公司星期四（11月5日）发布的文告，mm2全亚与mm2娱乐在11月4日召开债权人会议，以四分之三的比例批准通过了相关债务偿还安排方案。

文告说，公司此前已获得法庭聆讯并批准，将债务延期偿付令延长至2026年11月21日。鉴于债权人已批准相关方案，mm2全亚与mm2娱乐将继续推进方案内容。

债务偿还安排方案属于公司资产重组的一部分，包括拟向投资者配售新股筹资约1500万元、向若干债权人发行新股以部分偿还债务、出售持有的媒体制作公司Vividthree控股（Vividthree Holdings）股份或若干知识产权给不同债权人，以及采纳新的绩效股份计划（Performance Share Plan）等。

mm2全亚称，上述安排还须经过股东大会批准，且相关交易的完成仍取决于各项先决条件的达成。

公司自2025年以来便陷入债务风波，曾经的联号公司国泰影城（Cathay Cineplexes）也自愿清盘。mm2全亚股票从2025年11月11日起停止交易，最后股价为0.3分。