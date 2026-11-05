随着瑞士银行集团（UBS Group AG，简称瑞银）对瑞士信贷（Credit Suisse）的整合接近尾声，瑞银近几周在伦敦裁减了约200个工作岗位。

彭博社星期四（11月5日）报道说，据知情人士透露，这次的裁员已于近几周在内部宣布。他们透露，裁员涉及瑞银的各个部门，包括财富管理和投资银行。

瑞银发言人拒绝置评。

知情人士说，瑞银正在为部分员工提供新的岗位，以减轻这次裁员对员工的影响。由于涉及内部信息，这些知情人士要求匿名。

三年多前，瑞银完成了对瑞士信贷的历史性收购，合并后的员工人数一度接近12万人。自收购以来，员工人数已减少了约18%。彭博社曾在2023年报道，瑞银最终计划将合并后的员工总数减少约30%，但瑞银尚未详细说明具体计划。

由于瑞银调整了薪酬结构，今年欧洲、中东和非洲地区（EMEA）的瑞银初级投资银行人员在晋升时，薪酬涨幅有所减少。

瑞银在伦敦布罗德盖特5号（5 Broadgate）设有大型运营中心。这次裁员对瑞银而言至关重要。

这家瑞士财富管理巨头于2023年初同意收购瑞士信贷，当时瑞士信贷正濒临破产。自收购以来，瑞银首席执行官埃尔莫提（Sergio Ermotti）一直领导着对瑞士信贷的整合工作，并在最近几个月称，整合工作应在年底前完成。

尽管整合工作（包括迁移大量数据和裁减冗余职位）似乎进展顺利，瑞银正在与瑞士政府就海外业务的未来资本要求进行博弈。瑞士政府及监管机构希望瑞银增加海外业务的资本，这将降低瑞银的股本回报率。瑞银强烈反对这项目前正在瑞士立法程序中推进的方案。