新交所凯利板上市公司胜年基建（Metrocon）星期四（11月5日）闭市后发布文告说，公司此前发布文告中存在表述错误，关于本地建筑公司万年建业（LBD Engineering）和已辞职主席林钰峰（Alvin Lim Yee Hong）与人力部的沟通细节有误。

胜年基建说，此前文告指出，万年建业与林钰峰在2026年8月5日之前没有再收到人力部的沟通，经核查后，林钰峰实际上曾在2月19日与8月12日时接到人力部的联系，并在10月2日前往人力部谈话，就针对他的指控作出回应，之后获准保释。

因涉嫌允许万年建业在未持有效准证的情况下经营外籍劳工宿舍，林钰峰与该公司一同被控上法庭；林钰峰已辞去胜年基建主席职位。

万年建业被控在2025年7月至2026年1月期间，未持有效准证在双溪加株环道（Sungei Kadut Loop）58A号经营外劳宿舍。

林钰峰则面对另一项控状，指他明知万年建业没有有效执照，却仍允许公司继续将有关场所用作外劳宿舍。

案件已在10月29日首次过堂，林钰峰和万年建业均由律师代表出庭。案件定于12月17日再次过堂。

新交所也对胜年基建发出问询，要求回应其非执行非独立董事夏洛特·郑（Charlotte Tay，译音）是否适合继续担任公司董事的问题。

夏洛特是万年建业前董事，曾在今年8月份参与了人力部的谈话以协助调查，并在10月2日担任林钰峰的保释人。

胜年基建说，夏洛特前往人力部会面只是为了协助调查，人力部也没有对她提起任何指控。自10月2日以来，人力部就没有再和她联络。

对于夏洛特为何未及时通知董事会上述情况的发生，她解释是因为未收到人力部正式通知，没有意识到须立即向董事会报告这次会面。

基于夏洛特并非相关受调查对象，并不参与公司日常管理，董事会也考量了她对未及时上报情形的解释，提名委员会因此认为她仍适合继续担任非执行非独立董事。

胜年基建股价星期四闭市报0.215元，下跌4.44%。