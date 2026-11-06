星狮物流商产信托（Frasers Logistics & Commercial Trust）星期五（11月6日）开市前发布2026财年下半年业绩报告，可派发收入为1亿1254万元，同比增0.8%；每单位派息2.95分，同比持平。

另外，信托下半年营收同比增长6.7%至2亿5517万元，经调整后的净房地产收入增长9.6%至1亿8061万元。

文告说，这主要得益于物流与工业板块租金的增长，以及收购荷兰和德国四处物流资产项目权益所带来的贡献，且报告期内澳元与欧元兑新元平均汇率走高，也对收入增长有所帮助。

不过，由于利率在信托对现有债务开展再融资时走高，以及为收购新增借款，信托下半年财务成本有所上升。

截至2026年9月底，信托的总杠杆率为39.2%，相比去年同期的35.7%上升3.5个百分点；债务加权平均到期期限（weighted average debt maturity）为3.1年。

信托截至9月底有70.9%的借款是采用固定利率，2026财年全年借款成本为3.2%，相比上一年的3.1%略有上升。

信托将在12月23日派发每单位2.95分的派息，全年派息5.9分，较去年的5.95分略有下跌。

星狮物流商产信托单位价格星期四（5日）升1.65%，收报0.925元。

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