得益于强劲的客户需求，在新加坡第二上市的纳斯达克挂牌公司径点科技（AvePoint）第三季营收同比增长19%，至1亿3110万美元（约1亿6800万新元）。

径点科技星期五（11月6日）开市前发布截至9月底的2026年第三季度业绩，这家网络安全公司的软件即服务（SaaS）业务营收第三季同比增长26%，至1亿零550万美元。

截至今年9月底，径点科技的年度经常性收入（ARR）同比上升27%至4亿9510万美元，经汇率调整后增长率为24%。

展望2026年第四季度，径点科技预计第四季营收将介于1亿3840万美元至1亿4040万美元之间，或同比增长22%。

全年来看，径点科技预计整体年度经常性收入（ARR）将在5亿2480万美元至5亿2880万美元之间，或同比增长26%；总营收预计同比增长22%，在5亿1130万美元至5亿1330万美元之间。

径点科技在新交所挂牌的股票开市后无变动，报21.5元；在纳斯达克挂牌的股票星期四（5日）闭市报16.42美元，收跌2.84%。

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