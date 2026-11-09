本地三大银行股自9月底攀上高位后持续走低，10月初以来累计下跌约6%至12%。联合早报财经新闻副主任胡渊文指出，原因是多方面的。

首先是财报预期：大东方银行净利下跌72%，其大股东华侨银行难免受牵连；大华与星展的业绩也不如预期。

其次，债券收益率上升，令股息收益率仅3%至4%的银行股吸引力下降。新加坡政府债券收益率约2.5%，风险却更低。此外，AI热潮引发的担忧上周五拖累全球股市，投资者情绪转差时往往“一起卖”。

至于是否该趁低吸纳，胡渊文认为没人知道低点在哪里，与其猜测，不如定期定额、有纪律地投资，避免频繁交易带来的成本和错失股息。银行股占新加坡海峡指数比重最大，本地投资者应该以新元资产为主，避免受到外汇波动影响。

另外也需要注意，看股息率要小心“高息陷阱”，还应比较本益比、股本回报率，并留意不良资产比率与贷款是否足够多元化。

这一期的早报播客《理财万事通》，主持人温国贤与《联合早报》财经组副主任胡渊文一起谈谈银行股近期的走势，和投资者是否应该进场。