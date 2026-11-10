尽管英伟达（Nvidia）总裁黄仁勋闹绯闻引发一连串的调查，导致公司股价跌4.3%，星期一（11月9日）的美国隔夜股市在科技股走俏的推动下，依旧纷纷高收超过2%。

纳斯达克指数涨2.74%，标普500指数上行2.35%，道琼斯工业指数起2.15%。

除了受到科技股走高影响，油价滑落也给予股市支撑。布伦特原油期货滑落超过5%，西得克萨斯中质原油（WTI）期货跌多过4%。

市场目前的关注点是星期二（10日）将发布的10月消费者价格指数（CPI）数据。市场预期10月的数据会比前个月小幅上扬，随着油价下跌，对未来通货膨胀的预期也有所下调。

道琼斯新闻向经济师做的调查显示，消费者价格指数比起9月将上涨0.3%，不包括食物与能源价格的核心通胀率则起0.2%，显示通胀情况有所舒缓。

以下是星期二可关注的股票：

1）DigiCore房地产信托（Digital Core REIT）星期二股市开盘前宣布重组8亿1800万美元（10亿4630万新元）的信贷额度，包括一笔于2030年到期的1亿9700万美元高级无担保多币种定期贷款、一笔于2032年到期的3亿4600万美元高级无担保多币种定期贷款，以及一笔于2031年到期的2亿7500万美元高级无担保多币种循环贷款（附带两次六个月的展期选择权）。

重组的信贷额度将用于信托既有7亿1600万美元的贷款与多币种循环贷款的再融资、运作资本和一般运营。信托股价上星期五（6日）闭市跌1.08%至0.46美元。

2）来自日本的餐饮业者FIH集团（Food Innovators Holdings）上星期天（8日）披露，旗下子公司发生疑似挪用公款事件。根据初步调查与已知信息，约35万9000元被盗用。这起疑似挪用公款事件，预期不会对集团截至今年和明年2月底财政年的财务状况有重大影响。

FIH集团股价，上星期五报0.175元，无变动。

3）佳福集团（QAF）披露，马来西亚的联营公司佳益食品（Gardenia）就社交媒体提出对旗下一些产品的担忧，发布文告。公司已向消费者了解情况，并向消费者保证公司并没有更改产品的配方或配制方法，既有的食品安全和质量控制程序也仍然有效。公司也会与保健卫生部展开的进一步调查充分合作，包括对工厂的检视。

QAF上星期五闭市报0.905元，无变动。

4）停牌中的新加坡厨具（Singapore Kitchen Equipment）上星期天披露，已向新加坡交易所递交复牌申请。

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