凯利板上市的餐饮业者FIH集团（Food Innovators Holdings）获悉一宗潜在挪用全资子公司F Innovators Singapore（简称FIS）以及另外两家不属于集团相关公司款项的问题。

FIH集团星期一（11月9日）在新加坡交易所网站披露，根据初步调查，一名员工相信与这起潜在挪用公款有关。截至星期一所知信息为止，涉及款项达到约35万9000元，其中3万5000元与FIS有关，而另外两家由FIS提供服务的相关公司，涉及的款项约32万4000元。

集团指出，依目前所知情况来看，这起疑似挪用公款事件，不会对今年与明年财年的财务状况有重大影响。但也说初步调查影响可能随着调查进展和结果有所变更。

目前，集团正采取必要行动继续调查，包括委派相关顾问，以及评估适用的法律途径。

FIH集团是一家来自日本、专门提供餐馆租户一站式服务，以及在亚洲经营日本料理零售业务的企业。集团于2024年在本地上市。

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截至星期二（10日）早上9时55分，公司股票尚未有交易，股价维持在0.175元。