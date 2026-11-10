黄金投资需求节节攀升之际，新加坡金融管理局（MAS）宣布推出中央银行黄金存放服务，并与财政部携手推出针对批发投资贵金属（Investment Precious Metals，简称IPM）黄金市场活动的加强版消费税（GST）框架，相关框架预计明年4月生效。

新加坡副总理兼能源贸工部长（贸易）颜金勇透露，目前已有机构向我国表达，有关黄金保管服务的兴趣。同时他也强调，新加坡无意取代其他黄金中心，仅希望为各国央行提供多一个选择。

据金管局星期二（11月10日）发布文告，金管局已推出中央银行黄金存放服务，为外国央行、国际金融机构和主权实体，提供黄金储备存放服务。

金管局也向部分符合条件的新加坡金银交易银行，提供黄金托管账户。这些银行具备相关专业知识和经验，能带来黄金相关服务和交易流动性。

黄金将存放在新加坡的国家货币金库（National Currency Vault）内。金库最多可存放500公吨黄金，并可按需求增长扩大容量。

文告说，上述服务为市场参与者，提供另一项由主权机构支持的黄金托管选择，过程中结合安全且有明确归属的黄金托管、可靠的服务，以及在亚洲交易时间高效获取黄金市场流动性的便利。

颜金勇星期二接受媒体访问时指出，在外部环境日益充满不确定性之际，国外投资者和央行纷纷推行投资组合多元化，黄金需求应声走高。我国推出的黄金保管服务，可为外国央行和主权实体，提供额外的黄金储备托管选择。

颜金勇：已有外国央行向我国表达兴趣

他说：“目前确实已有一些机构向我们表达兴趣，不过由于相关信息具有保密性质，我无法透露哪些央行曾与我们接洽。”

颜金勇也说：“新加坡一直以来都是金融中心，并在金融机构以及其他央行之间，建立强大的信誉。我认为，新加坡具备良好的条件，能够满足这些央行的需求，我们也期待与他们展开合作。”

近期香港也正积极强化自身黄金产业，包括开始试行全新黄金中央结算系统，让实物黄金存取、交易更便捷。

问及我国会否与香港展开竞争，颜金勇回应，这并非一场零和博弈，且在种种不确定性下，黄金作为储备资产的需求正迅速扩大。

新消费税框架触及黄金存放等服务

此外，金管局与财政部将在现有针对投资贵金属的消费税措施基础上，推出加强版消费税框架，支持我国批发投资贵金属黄金市场活动。

新框架把消费税豁免范围，扩大至框架所涵盖的机构参与者之间，特定的投资贵金属相关服务，例如黄金存放、精炼及重新铸造、黄金检测，以及黄金经纪服务。

这将确保消费税待遇更符合并支持新加坡黄金批发市场活动的发展，详情将在2027财政预算案中公布。

另一方面，继今年6月签署谅解备忘录后，新加坡交易所集团（SGX Group）正与六家创始结算银行密切合作，争取在今年底前完成场外黄金结算系统的准备工作。相关结算系统的业界测试工作已经完成，结算系统规则手册也即将完成。

文告指出，系统预计会在2027年首季开始进行实盘交易和市场运作，黄金市场的流动性预计会逐步提升。

另外，新交所千克金条期货合同（Gold Kilobar Futures）预计在明年次季推出。

上述六家结算银行分别为星展银行（DBS）、华侨银行（OCBC）、大华银行（UOB）、德意志银行（Deutsche Bank）、中国工商银行旗下的工行标准银行（ICBC Standard Bank），以及摩根大通（JPMorgan）。

文告说：“综合而言，这些举措将为新加坡黄金市场进一步深化发展、提升市场活跃度奠定重要基础，促进亚洲交易时间的价格发现与风险管理，同时巩固新加坡作为值得信赖的桥梁，连接成熟黄金交易中心与全球市场流动性的角色。”